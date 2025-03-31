Валюты / BFAM
BFAM: Bright Horizons Family Solutions Inc
110.55 USD 1.37 (1.25%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFAM за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.61, а максимальная — 111.27.
Следите за динамикой Bright Horizons Family Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
108.61 111.27
Годовой диапазон
103.75 139.70
- Предыдущее закрытие
- 109.18
- Open
- 109.19
- Bid
- 110.55
- Ask
- 110.85
- Low
- 108.61
- High
- 111.27
- Объем
- 4.215 K
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- -5.27%
- 6-месячное изменение
- -12.82%
- Годовое изменение
- -20.58%
