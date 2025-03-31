КотировкиРазделы
BFAM: Bright Horizons Family Solutions Inc

110.55 USD 1.37 (1.25%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFAM за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.61, а максимальная — 111.27.

Следите за динамикой Bright Horizons Family Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
108.61 111.27
Годовой диапазон
103.75 139.70
Предыдущее закрытие
109.18
Open
109.19
Bid
110.55
Ask
110.85
Low
108.61
High
111.27
Объем
4.215 K
Дневное изменение
1.25%
Месячное изменение
-5.27%
6-месячное изменение
-12.82%
Годовое изменение
-20.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.