Dövizler / BEP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BEP: Brookfield Renewable Partners L.P
24.94 USD 0.69 (2.69%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BEP fiyatı bugün -2.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.91 ve Yüksek fiyatı olarak 25.84 aralığında işlem gördü.
Brookfield Renewable Partners L.P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEP haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Here Are My Top 3 High-Yield Energy Dividend Stocks to Buy Now
- 2 Higher Dividend Yields With Growth
- 2 Recession-Resistant Energy Stocks to Consider in 2025
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Should You Buy Plug Power While It's Below $2?
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- Two Retirement Bargains With Upside Potential
- A Sneaky-Smart Way to Own NuScale Stock, Plus Another Nuclear Stock Worth Owning
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 2 Tremendous Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist in September
- Forever Dividend Stocks: 3 Income Stocks I Never Plan to Sell
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Got $1,000 to Invest? Buy These 4 Top Dividend Stocks, and You Could Turn It Into Almost $50 of Annual Passive Income.
- The World Awaits: AI Infrastructure, Energy Convergence Drives Investment
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
- Looking to Fund Your Retirement With Dividends? Here Are 3 Awesome High-Yielders You Need to Know About.
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- AI Needs a Lot of Power. Here Are 3 Top Ways to Cash In on the AI Power Boom.
- Brookfield Renewable Partners: Buy The Dip On This Dividend Powerhouse (NYSE:BEP)
- Will Hydropower's Dominance in Clean Energy Benefit GE Vernova?
- Building $50,000 Dividend Portfolio: Enhancing SCHD Income With Top High-Yield Stocks
- 5 Dividend Stocks to Hold for the Next 5 Years
Günlük aralık
24.91 25.84
Yıllık aralık
19.31 29.56
- Önceki kapanış
- 25.63
- Açılış
- 25.67
- Satış
- 24.94
- Alış
- 25.24
- Düşük
- 24.91
- Yüksek
- 25.84
- Hacim
- 829
- Günlük değişim
- -2.69%
- Aylık değişim
- -0.72%
- 6 aylık değişim
- 12.14%
- Yıllık değişim
- -11.97%
21 Eylül, Pazar