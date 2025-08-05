Валюты / BEP
BEP: Brookfield Renewable Partners L.P
25.64 USD 0.16 (0.62%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEP за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.64, а максимальная — 25.95.
Следите за динамикой Brookfield Renewable Partners L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.64 25.95
Годовой диапазон
19.31 29.56
- Предыдущее закрытие
- 25.80
- Open
- 25.78
- Bid
- 25.64
- Ask
- 25.94
- Low
- 25.64
- High
- 25.95
- Объем
- 313
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 2.07%
- 6-месячное изменение
- 15.29%
- Годовое изменение
- -9.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.