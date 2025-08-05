КотировкиРазделы
BEP: Brookfield Renewable Partners L.P

25.64 USD 0.16 (0.62%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BEP за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.64, а максимальная — 25.95.

Следите за динамикой Brookfield Renewable Partners L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.64 25.95
Годовой диапазон
19.31 29.56
Предыдущее закрытие
25.80
Open
25.78
Bid
25.64
Ask
25.94
Low
25.64
High
25.95
Объем
313
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
2.07%
6-месячное изменение
15.29%
Годовое изменение
-9.50%
