Dövizler / BENF
BENF: Beneficient - Class A
0.40 USD 0.01 (2.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BENF fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.38 ve Yüksek fiyatı olarak 0.42 aralığında işlem gördü.
Beneficient - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BENF haberleri
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Beneficient receives additional Nasdaq delisting notice over filing delay
- Beneficient faces loan defaults and investigates former CEO conduct
- Beneficient names Thomas Hicks as chairman, appoints interim CEO
- Beneficient faces Nasdaq delisting over compliance issues
- Beneficient CEO Brad Heppner resigns from board and executive roles
- Beneficient Enters into $1.91 Million GP Primary Capital Transaction
- Beneficient Announces Court Approval of GWG Litigation Settlement
- Beneficient Adjourns Annual Meeting of Stockholders to 2 p.m. CDT May 29, 2025
- Beneficient (BENF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.38 0.42
Yıllık aralık
0.21 2.36
- Önceki kapanış
- 0.41
- Açılış
- 0.42
- Satış
- 0.40
- Alış
- 0.70
- Düşük
- 0.38
- Yüksek
- 0.42
- Hacim
- 165
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- 5.26%
- 6 aylık değişim
- 29.03%
- Yıllık değişim
- -68.00%
21 Eylül, Pazar