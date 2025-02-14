货币 / BENF
BENF: Beneficient - Class A
0.41 USD 0.01 (2.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BENF汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点0.40和高点0.43进行交易。
关注Beneficient - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BENF新闻
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Beneficient receives additional Nasdaq delisting notice over filing delay
- Beneficient faces loan defaults and investigates former CEO conduct
- Beneficient names Thomas Hicks as chairman, appoints interim CEO
- Beneficient faces Nasdaq delisting over compliance issues
- Beneficient CEO Brad Heppner resigns from board and executive roles
- Beneficient Enters into $1.91 Million GP Primary Capital Transaction
- Beneficient Announces Court Approval of GWG Litigation Settlement
- Beneficient Adjourns Annual Meeting of Stockholders to 2 p.m. CDT May 29, 2025
- Beneficient (BENF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
0.40 0.43
年范围
0.21 2.36
- 前一天收盘价
- 0.42
- 开盘价
- 0.42
- 卖价
- 0.41
- 买价
- 0.71
- 最低价
- 0.40
- 最高价
- 0.43
- 交易量
- 250
- 日变化
- -2.38%
- 月变化
- 7.89%
- 6个月变化
- 32.26%
- 年变化
- -67.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值