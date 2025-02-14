통화 / BENF
BENF: Beneficient - Class A
0.40 USD 0.01 (2.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BENF 환율이 오늘 -2.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.38이고 고가는 0.42이었습니다.
Beneficient - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BENF News
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Beneficient receives additional Nasdaq delisting notice over filing delay
- Beneficient faces loan defaults and investigates former CEO conduct
- Beneficient names Thomas Hicks as chairman, appoints interim CEO
- Beneficient faces Nasdaq delisting over compliance issues
- Beneficient CEO Brad Heppner resigns from board and executive roles
- Beneficient Enters into $1.91 Million GP Primary Capital Transaction
- Beneficient Announces Court Approval of GWG Litigation Settlement
- Beneficient Adjourns Annual Meeting of Stockholders to 2 p.m. CDT May 29, 2025
- Beneficient (BENF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.38 0.42
년간 변동
0.21 2.36
- 이전 종가
- 0.41
- 시가
- 0.42
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- 저가
- 0.38
- 고가
- 0.42
- 볼륨
- 165
- 일일 변동
- -2.44%
- 월 변동
- 5.26%
- 6개월 변동
- 29.03%
- 년간 변동율
- -68.00%
20 9월, 토요일