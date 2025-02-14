Valute / BENF
BENF: Beneficient - Class A
0.40 USD 0.01 (2.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BENF ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.38 e ad un massimo di 0.42.
Segui le dinamiche di Beneficient - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BENF News
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Beneficient receives additional Nasdaq delisting notice over filing delay
- Beneficient faces loan defaults and investigates former CEO conduct
- Beneficient names Thomas Hicks as chairman, appoints interim CEO
- Beneficient faces Nasdaq delisting over compliance issues
- Beneficient CEO Brad Heppner resigns from board and executive roles
- Beneficient Enters into $1.91 Million GP Primary Capital Transaction
- Beneficient Announces Court Approval of GWG Litigation Settlement
- Beneficient Adjourns Annual Meeting of Stockholders to 2 p.m. CDT May 29, 2025
- Beneficient (BENF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.38 0.42
Intervallo Annuale
0.21 2.36
- Chiusura Precedente
- 0.41
- Apertura
- 0.42
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Minimo
- 0.38
- Massimo
- 0.42
- Volume
- 165
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- 5.26%
- Variazione Semestrale
- 29.03%
- Variazione Annuale
- -68.00%
21 settembre, domenica