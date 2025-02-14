Валюты / BENF
BENF: Beneficient - Class A
0.42 USD 0.02 (5.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BENF за сегодня изменился на 5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.37, а максимальная — 0.43.
Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости BENF
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Beneficient receives additional Nasdaq delisting notice over filing delay
- Beneficient faces loan defaults and investigates former CEO conduct
- Beneficient names Thomas Hicks as chairman, appoints interim CEO
- Beneficient faces Nasdaq delisting over compliance issues
- Beneficient CEO Brad Heppner resigns from board and executive roles
- Beneficient Enters into $1.91 Million GP Primary Capital Transaction
- Beneficient Announces Court Approval of GWG Litigation Settlement
- Beneficient Adjourns Annual Meeting of Stockholders to 2 p.m. CDT May 29, 2025
- Beneficient (BENF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.37 0.43
Годовой диапазон
0.21 2.36
- Предыдущее закрытие
- 0.40
- Open
- 0.38
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.37
- High
- 0.43
- Объем
- 303
- Дневное изменение
- 5.00%
- Месячное изменение
- 10.53%
- 6-месячное изменение
- 35.48%
- Годовое изменение
- -66.40%
