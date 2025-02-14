КотировкиРазделы
BENF
BENF: Beneficient - Class A

0.42 USD 0.02 (5.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BENF за сегодня изменился на 5.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.37, а максимальная — 0.43.

Следите за динамикой Beneficient - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BENF

Дневной диапазон
0.37 0.43
Годовой диапазон
0.21 2.36
Предыдущее закрытие
0.40
Open
0.38
Bid
0.42
Ask
0.72
Low
0.37
High
0.43
Объем
303
Дневное изменение
5.00%
Месячное изменение
10.53%
6-месячное изменение
35.48%
Годовое изменение
-66.40%
