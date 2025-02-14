Währungen / BENF
BENF: Beneficient - Class A
0.40 USD 0.01 (2.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BENF hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.40 bis zu einem Hoch von 0.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Beneficient - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BENF News
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Beneficient receives additional Nasdaq delisting notice over filing delay
- Beneficient faces loan defaults and investigates former CEO conduct
- Beneficient names Thomas Hicks as chairman, appoints interim CEO
- Beneficient faces Nasdaq delisting over compliance issues
- Beneficient CEO Brad Heppner resigns from board and executive roles
- Beneficient Enters into $1.91 Million GP Primary Capital Transaction
- Beneficient Announces Court Approval of GWG Litigation Settlement
- Beneficient Adjourns Annual Meeting of Stockholders to 2 p.m. CDT May 29, 2025
- Beneficient (BENF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.40 0.42
Jahresspanne
0.21 2.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.41
- Eröffnung
- 0.42
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Tief
- 0.40
- Hoch
- 0.42
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -2.44%
- Monatsänderung
- 5.26%
- 6-Monatsänderung
- 29.03%
- Jahresänderung
- -68.00%
