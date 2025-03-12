FiyatlarBölümler
Dövizler / BDCX
Geri dön - Hisse senetleri

BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind

27.03 USD 0.35 (1.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BDCX fiyatı bugün 1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.89 ve Yüksek fiyatı olarak 27.38 aralığında işlem gördü.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDCX haberleri

Günlük aralık
26.89 27.38
Yıllık aralık
23.95 34.71
Önceki kapanış
26.68
Açılış
26.89
Satış
27.03
Alış
27.33
Düşük
26.89
Yüksek
27.38
Hacim
6
Günlük değişim
1.31%
Aylık değişim
-3.94%
6 aylık değişim
-15.32%
Yıllık değişim
-14.81%
21 Eylül, Pazar