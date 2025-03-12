Devises / BDCX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind
27.03 USD 0.35 (1.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BDCX a changé de 1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.89 et à un maximum de 27.38.
Suivez la dynamique ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDCX Nouvelles
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
Range quotidien
26.89 27.38
Range Annuel
23.95 34.71
- Clôture Précédente
- 26.68
- Ouverture
- 26.89
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Plus Bas
- 26.89
- Plus Haut
- 27.38
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 1.31%
- Changement Mensuel
- -3.94%
- Changement à 6 Mois
- -15.32%
- Changement Annuel
- -14.81%
20 septembre, samedi