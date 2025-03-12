통화 / BDCX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind
27.03 USD 0.35 (1.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDCX 환율이 오늘 1.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.89이고 고가는 27.38이었습니다.
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDCX News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
일일 변동 비율
26.89 27.38
년간 변동
23.95 34.71
- 이전 종가
- 26.68
- 시가
- 26.89
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- 저가
- 26.89
- 고가
- 27.38
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 1.31%
- 월 변동
- -3.94%
- 6개월 변동
- -15.32%
- 년간 변동율
- -14.81%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K