BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind
26.68 USD 0.56 (2.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDCX за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.68, а максимальная — 26.68.
Следите за динамикой ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.68 26.68
Годовой диапазон
23.95 34.71
- Предыдущее закрытие
- 27.24
- Open
- 26.68
- Bid
- 26.68
- Ask
- 26.98
- Low
- 26.68
- High
- 26.68
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- -5.19%
- 6-месячное изменение
- -16.42%
- Годовое изменение
- -15.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.