BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind
27.03 USD 0.35 (1.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BDCX para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.89 e o mais alto foi 27.38.
Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.89 27.38
Faixa anual
23.95 34.71
- Fechamento anterior
- 26.68
- Open
- 26.89
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Low
- 26.89
- High
- 27.38
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 1.31%
- Mudança mensal
- -3.94%
- Mudança de 6 meses
- -15.32%
- Mudança anual
- -14.81%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh