BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind

27.03 USD 0.35 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDCX ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.89 e ad un massimo di 27.38.

Segui le dinamiche di ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.89 27.38
Intervallo Annuale
23.95 34.71
Chiusura Precedente
26.68
Apertura
26.89
Bid
27.03
Ask
27.33
Minimo
26.89
Massimo
27.38
Volume
6
Variazione giornaliera
1.31%
Variazione Mensile
-3.94%
Variazione Semestrale
-15.32%
Variazione Annuale
-14.81%
