Valute / BDCX
BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind
27.03 USD 0.35 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDCX ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.89 e ad un massimo di 27.38.
Segui le dinamiche di ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
26.89 27.38
Intervallo Annuale
23.95 34.71
- Chiusura Precedente
- 26.68
- Apertura
- 26.89
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Minimo
- 26.89
- Massimo
- 27.38
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 1.31%
- Variazione Mensile
- -3.94%
- Variazione Semestrale
- -15.32%
- Variazione Annuale
- -14.81%