BDCX: ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind
27.03 USD 0.35 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDCX hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.89 bis zu einem Hoch von 27.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Ind-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BDCX News
Tagesspanne
26.89 27.38
Jahresspanne
23.95 34.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.68
- Eröffnung
- 26.89
- Bid
- 27.03
- Ask
- 27.33
- Tief
- 26.89
- Hoch
- 27.38
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- -3.94%
- 6-Monatsänderung
- -15.32%
- Jahresänderung
- -14.81%
