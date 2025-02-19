Dövizler / BBIN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
70.18 USD 0.35 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBIN fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.05 ve Yüksek fiyatı olarak 70.32 aralığında işlem gördü.
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBIN haberleri
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- BBIN: A Conservative Bet On International Developed Markets (BATS:BBIN)
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Günlük aralık
70.05 70.32
Yıllık aralık
54.50 70.81
- Önceki kapanış
- 70.53
- Açılış
- 70.14
- Satış
- 70.18
- Alış
- 70.48
- Düşük
- 70.05
- Yüksek
- 70.32
- Hacim
- 87
- Günlük değişim
- -0.50%
- Aylık değişim
- 2.92%
- 6 aylık değişim
- 14.41%
- Yıllık değişim
- 11.36%
21 Eylül, Pazar