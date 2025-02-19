FiyatlarBölümler
Dövizler / BBIN
Geri dön - Hisse senetleri

BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

70.18 USD 0.35 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBIN fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.05 ve Yüksek fiyatı olarak 70.32 aralığında işlem gördü.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBIN haberleri

Günlük aralık
70.05 70.32
Yıllık aralık
54.50 70.81
Önceki kapanış
70.53
Açılış
70.14
Satış
70.18
Alış
70.48
Düşük
70.05
Yüksek
70.32
Hacim
87
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
2.92%
6 aylık değişim
14.41%
Yıllık değişim
11.36%
21 Eylül, Pazar