BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

70.18 USD 0.35 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBIN hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.05 bis zu einem Hoch von 70.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
70.05 70.32
Jahresspanne
54.50 70.81
Vorheriger Schlusskurs
70.53
Eröffnung
70.14
Bid
70.18
Ask
70.48
Tief
70.05
Hoch
70.32
Volumen
87
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
2.92%
6-Monatsänderung
14.41%
Jahresänderung
11.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K