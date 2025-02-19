Valute / BBIN
BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
70.18 USD 0.35 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBIN ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.05 e ad un massimo di 70.32.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBIN News
Intervallo Giornaliero
70.05 70.32
Intervallo Annuale
54.50 70.81
- Chiusura Precedente
- 70.53
- Apertura
- 70.14
- Bid
- 70.18
- Ask
- 70.48
- Minimo
- 70.05
- Massimo
- 70.32
- Volume
- 87
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 2.92%
- Variazione Semestrale
- 14.41%
- Variazione Annuale
- 11.36%
21 settembre, domenica