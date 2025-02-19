QuotazioniSezioni
Valute / BBIN
Tornare a Azioni

BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

70.18 USD 0.35 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBIN ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.05 e ad un massimo di 70.32.

Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBIN News

Intervallo Giornaliero
70.05 70.32
Intervallo Annuale
54.50 70.81
Chiusura Precedente
70.53
Apertura
70.14
Bid
70.18
Ask
70.48
Minimo
70.05
Massimo
70.32
Volume
87
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
2.92%
Variazione Semestrale
14.41%
Variazione Annuale
11.36%
21 settembre, domenica