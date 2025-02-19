クォートセクション
通貨 / BBIN
BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

70.53 USD 0.30 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBINの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり70.12の安値と70.57の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
70.12 70.57
1年のレンジ
54.50 70.81
以前の終値
70.23
始値
70.12
買値
70.53
買値
70.83
安値
70.12
高値
70.57
出来高
104
1日の変化
0.43%
1ヶ月の変化
3.43%
6ヶ月の変化
14.98%
1年の変化
11.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K