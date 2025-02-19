通貨 / BBIN
BBIN: JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
70.53 USD 0.30 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBINの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり70.12の安値と70.57の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBIN News
1日のレンジ
70.12 70.57
1年のレンジ
54.50 70.81
- 以前の終値
- 70.23
- 始値
- 70.12
- 買値
- 70.53
- 買値
- 70.83
- 安値
- 70.12
- 高値
- 70.57
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- 3.43%
- 6ヶ月の変化
- 14.98%
- 1年の変化
- 11.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K