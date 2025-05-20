Dövizler / BAB
BAB: Invesco Taxable Municipal Bond ETF
27.08 USD 0.15 (0.55%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BAB fiyatı bugün -0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.07 ve Yüksek fiyatı olarak 27.13 aralığında işlem gördü.
Invesco Taxable Municipal Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
27.07 27.13
Yıllık aralık
25.60 27.80
- Önceki kapanış
- 27.23
- Açılış
- 27.09
- Satış
- 27.08
- Alış
- 27.38
- Düşük
- 27.07
- Yüksek
- 27.13
- Hacim
- 80
- Günlük değişim
- -0.55%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- 1.16%
- Yıllık değişim
- -2.17%
