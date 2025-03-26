Валюты / BAB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAB: Invesco Taxable Municipal Bond ETF
27.41 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.27, а максимальная — 27.44.
Следите за динамикой Invesco Taxable Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BAB
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- RBC sees Babcock riding £16 bln shipbuilding pipeline, nuclear upside ahead
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- London stocks rebound led by mining and healthcare after worst day in five months
- BAB: Perfectly Sensible, The Execution Doesn't Work (NYSEARCA:BAB)
- UK shares dip as banks weigh
- Babcock International appoints Aedamar Comiskey to board
- JPM’s Perry sees buying opportunity in German defense stocks after selloff
- Babcock rises as RBC initiates at Outperform on turnaround, capital strength
- Babcock International stock initiated at Outperform by RBC Capital
- Babcock launches £200 million share buyback programme
- Babcock posts strong FY25 results, upgrades medium-term guidance
- Babcock stock falls after removal from Bofa’s ’SMID Cap Europe Best Ideas List’
- Deutsche Bank downgrades Babcock stock to hold despite raising price target
- Deutsche Bank downgrades Babcock to “hold” despite strong FY25 results
- European stocks edge higher as Middle East ceasefire holds; Powell in spotlight
- Babcock profit up 51%, sets £200 mln buyback on higher nuclear, marine revenue
- Babcock stock rises on positive JPMorgan outlook
- JPMorgan maintains Babcock stock rating ahead of results
- J.P. Morgan lifts targets on European defense stocks amid spending push
- JPMorgan lifts Babcock stock target to GBP11.00, keeps overweight
- Babcock outlines growth for Cavendish Nuclear unit
- British stocks notch strongest session since 2022 on hopes for tariff negotiations
- Babcock shares climb after bagging £1.6 billion British army contract
Дневной диапазон
27.27 27.44
Годовой диапазон
25.60 27.80
- Предыдущее закрытие
- 27.40
- Open
- 27.30
- Bid
- 27.41
- Ask
- 27.71
- Low
- 27.27
- High
- 27.44
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.93%
- 6-месячное изменение
- 2.39%
- Годовое изменение
- -0.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.