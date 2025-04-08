Währungen / BAB
BAB: Invesco Taxable Municipal Bond ETF
27.21 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAB hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.15 bis zu einem Hoch von 27.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Taxable Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BAB News
- BAB: Perfectly Sensible, The Execution Doesn't Work (NYSEARCA:BAB)
Tagesspanne
27.15 27.22
Jahresspanne
25.60 27.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.22
- Eröffnung
- 27.19
- Bid
- 27.21
- Ask
- 27.51
- Tief
- 27.15
- Hoch
- 27.22
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 2.18%
- 6-Monatsänderung
- 1.64%
- Jahresänderung
- -1.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K