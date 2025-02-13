Dövizler / ATRC
ATRC: AtriCure Inc
36.43 USD 0.23 (0.63%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATRC fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.70 ve Yüksek fiyatı olarak 36.61 aralığında işlem gördü.
AtriCure Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ATRC haberleri
Günlük aralık
35.70 36.61
Yıllık aralık
25.57 43.12
- Önceki kapanış
- 36.66
- Açılış
- 36.61
- Satış
- 36.43
- Alış
- 36.73
- Düşük
- 35.70
- Yüksek
- 36.61
- Hacim
- 1.275 K
- Günlük değişim
- -0.63%
- Aylık değişim
- 0.47%
- 6 aylık değişim
- 14.56%
- Yıllık değişim
- 27.56%
21 Eylül, Pazar