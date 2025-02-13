货币 / ATRC
ATRC: AtriCure Inc
34.94 USD 1.02 (2.84%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATRC汇率已更改-2.84%。当日，交易品种以低点34.82和高点34.98进行交易。
关注AtriCure Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATRC新闻
- AtriCure首席营销官出售价值108,899美元的股票
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- AtriCure stock price target raised to $53 from $51 at Canaccord Genuity
- Needham raises AtriCure stock price target to $45 on strong Q2 results
- AtriCure stock price target raised to $45 from $44 at Needham
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- JMP reiterates Market Outperform rating on AtriCure stock after strong Q2
- AtriCure Q2 2025 slides: Revenue jumps 17%, outlook raised on strong performance
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AtriCure beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- AtriCure (ATRC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AtriCure shares soar as Q2 results beat estimates, guidance raised
- Abbott (ABT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AtriCure completes enrollment in landmark cardiac stroke prevention trial
- AtriCure: Profits And Operating Leverage Are Needed Here (NASDAQ:ATRC)
- AtriCure at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- AtriCure’s chief scientific officer sells $83,600 in stock
- AtriCure to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- AtriCure Drops 25%: Bargain Or Caution Sign? (NASDAQ:ATRC)
- Why Barclays sees a buying opportuntiy in MedTech stocks
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
34.82 34.98
年范围
25.57 43.12
- 前一天收盘价
- 35.96
- 开盘价
- 34.98
- 卖价
- 34.94
- 买价
- 35.24
- 最低价
- 34.82
- 最高价
- 34.98
- 交易量
- 24
- 日变化
- -2.84%
- 月变化
- -3.64%
- 6个月变化
- 9.87%
- 年变化
- 22.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值