ATRC: AtriCure Inc

35.96 USD 1.33 (3.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATRC за сегодня изменился на 3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.42, а максимальная — 36.04.

Следите за динамикой AtriCure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.42 36.04
Годовой диапазон
25.57 43.12
Предыдущее закрытие
34.63
Open
34.49
Bid
35.96
Ask
36.26
Low
34.42
High
36.04
Объем
1.534 K
Дневное изменение
3.84%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
13.08%
Годовое изменение
25.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.