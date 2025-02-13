Валюты / ATRC
ATRC: AtriCure Inc
35.96 USD 1.33 (3.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATRC за сегодня изменился на 3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.42, а максимальная — 36.04.
Следите за динамикой AtriCure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATRC
- Директор по маркетингу AtriCure (ATRC) продает акции на сумму $108 899
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- AtriCure stock price target raised to $53 from $51 at Canaccord Genuity
- Needham raises AtriCure stock price target to $45 on strong Q2 results
- AtriCure stock price target raised to $45 from $44 at Needham
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- JMP reiterates Market Outperform rating on AtriCure stock after strong Q2
- AtriCure Q2 2025 slides: Revenue jumps 17%, outlook raised on strong performance
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AtriCure beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- AtriCure (ATRC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AtriCure shares soar as Q2 results beat estimates, guidance raised
- Abbott (ABT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AtriCure completes enrollment in landmark cardiac stroke prevention trial
- AtriCure: Profits And Operating Leverage Are Needed Here (NASDAQ:ATRC)
- AtriCure at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- AtriCure’s chief scientific officer sells $83,600 in stock
- AtriCure to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- AtriCure Drops 25%: Bargain Or Caution Sign? (NASDAQ:ATRC)
- Why Barclays sees a buying opportuntiy in MedTech stocks
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
34.42 36.04
Годовой диапазон
25.57 43.12
- Предыдущее закрытие
- 34.63
- Open
- 34.49
- Bid
- 35.96
- Ask
- 36.26
- Low
- 34.42
- High
- 36.04
- Объем
- 1.534 K
- Дневное изменение
- 3.84%
- Месячное изменение
- -0.83%
- 6-месячное изменение
- 13.08%
- Годовое изменение
- 25.91%
