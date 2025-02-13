Divisas / ATRC
ATRC: AtriCure Inc
35.01 USD 0.95 (2.64%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATRC de hoy ha cambiado un -2.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.26, mientras que el máximo ha alcanzado 36.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AtriCure Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
34.26 36.04
Rango anual
25.57 43.12
- Cierres anteriores
- 35.96
- Open
- 36.01
- Bid
- 35.01
- Ask
- 35.31
- Low
- 34.26
- High
- 36.04
- Volumen
- 967
- Cambio diario
- -2.64%
- Cambio mensual
- -3.45%
- Cambio a 6 meses
- 10.09%
- Cambio anual
- 22.58%
