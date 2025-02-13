通貨 / ATRC
ATRC: AtriCure Inc
36.66 USD 1.65 (4.71%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATRCの今日の為替レートは、4.71%変化しました。日中、通貨は1あたり35.01の安値と36.69の高値で取引されました。
AtriCure Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATRC News
- AtriCure（ATRC）のマーケティング責任者が10万8,899ドル相当の株式を売却
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- AtriCure stock price target raised to $53 from $51 at Canaccord Genuity
- Needham raises AtriCure stock price target to $45 on strong Q2 results
- AtriCure stock price target raised to $45 from $44 at Needham
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- JMP reiterates Market Outperform rating on AtriCure stock after strong Q2
- AtriCure Q2 2025 slides: Revenue jumps 17%, outlook raised on strong performance
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AtriCure beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- AtriCure (ATRC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AtriCure shares soar as Q2 results beat estimates, guidance raised
- Abbott (ABT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AtriCure completes enrollment in landmark cardiac stroke prevention trial
- AtriCure: Profits And Operating Leverage Are Needed Here (NASDAQ:ATRC)
- AtriCure at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- AtriCure’s chief scientific officer sells $83,600 in stock
- AtriCure to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- AtriCure Drops 25%: Bargain Or Caution Sign? (NASDAQ:ATRC)
- Why Barclays sees a buying opportuntiy in MedTech stocks
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
35.01 36.69
1年のレンジ
25.57 43.12
- 以前の終値
- 35.01
- 始値
- 35.38
- 買値
- 36.66
- 買値
- 36.96
- 安値
- 35.01
- 高値
- 36.69
- 出来高
- 1000
- 1日の変化
- 4.71%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- 15.28%
- 1年の変化
- 28.36%
