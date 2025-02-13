クォートセクション
通貨 / ATRC
ATRC: AtriCure Inc

36.66 USD 1.65 (4.71%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATRCの今日の為替レートは、4.71%変化しました。日中、通貨は1あたり35.01の安値と36.69の高値で取引されました。

AtriCure Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.01 36.69
1年のレンジ
25.57 43.12
以前の終値
35.01
始値
35.38
買値
36.66
買値
36.96
安値
35.01
高値
36.69
出来高
1000
1日の変化
4.71%
1ヶ月の変化
1.10%
6ヶ月の変化
15.28%
1年の変化
28.36%
