Moedas / ATRC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ATRC: AtriCure Inc
35.07 USD 0.06 (0.17%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATRC para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.02 e o mais alto foi 35.79.
Veja a dinâmica do par de moedas AtriCure Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATRC Notícias
- Diretor de marketing da AtriCure (ATRC) vende ações no valor de US$ 108.899
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- AtriCure stock price target raised to $53 from $51 at Canaccord Genuity
- Needham raises AtriCure stock price target to $45 on strong Q2 results
- AtriCure stock price target raised to $45 from $44 at Needham
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- JMP reiterates Market Outperform rating on AtriCure stock after strong Q2
- AtriCure Q2 2025 slides: Revenue jumps 17%, outlook raised on strong performance
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: AtriCure beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- AtriCure (ATRC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AtriCure (ATRC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- AtriCure shares soar as Q2 results beat estimates, guidance raised
- Abbott (ABT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- AtriCure completes enrollment in landmark cardiac stroke prevention trial
- AtriCure: Profits And Operating Leverage Are Needed Here (NASDAQ:ATRC)
- AtriCure at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- AtriCure’s chief scientific officer sells $83,600 in stock
- AtriCure to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- AtriCure Drops 25%: Bargain Or Caution Sign? (NASDAQ:ATRC)
- Why Barclays sees a buying opportuntiy in MedTech stocks
- AtriCure, Inc. (ATRC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
35.02 35.79
Faixa anual
25.57 43.12
- Fechamento anterior
- 35.01
- Open
- 35.38
- Bid
- 35.07
- Ask
- 35.37
- Low
- 35.02
- High
- 35.79
- Volume
- 113
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- -3.28%
- Mudança de 6 meses
- 10.28%
- Mudança anual
- 22.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh