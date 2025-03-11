FiyatlarBölümler
Dövizler / ATMP
ATMP: iPath Select MLP ETN

28.3714 USD 0.4736 (1.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATMP fiyatı bugün -1.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.3400 ve Yüksek fiyatı olarak 28.5100 aralığında işlem gördü.

iPath Select MLP ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.3400 28.5100
Yıllık aralık
25.7900 31.8000
Önceki kapanış
28.8450
Açılış
28.4800
Satış
28.3714
Alış
28.3744
Düşük
28.3400
Yüksek
28.5100
Hacim
35
Günlük değişim
-1.64%
Aylık değişim
-1.35%
6 aylık değişim
-6.61%
Yıllık değişim
8.54%
21 Eylül, Pazar