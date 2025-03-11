CotizacionesSecciones
ATMP: iPath Select MLP ETN

28.7400 USD 0.1400 (0.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ATMP de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.7000, mientras que el máximo ha alcanzado 28.7600.

Rango diario
28.7000 28.7600
Rango anual
25.7900 31.8000
Cierres anteriores
28.6000
Open
28.7490
Bid
28.7400
Ask
28.7430
Low
28.7000
High
28.7600
Volumen
9
Cambio diario
0.49%
Cambio mensual
-0.07%
Cambio a 6 meses
-5.40%
Cambio anual
9.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B