CotationsSections
Devises / ATMP
Retour à Actions

ATMP: iPath Select MLP ETN

28.3714 USD 0.4736 (1.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATMP a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.3400 et à un maximum de 28.5100.

Suivez la dynamique iPath Select MLP ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATMP Nouvelles

Range quotidien
28.3400 28.5100
Range Annuel
25.7900 31.8000
Clôture Précédente
28.8450
Ouverture
28.4800
Bid
28.3714
Ask
28.3744
Plus Bas
28.3400
Plus Haut
28.5100
Volume
35
Changement quotidien
-1.64%
Changement Mensuel
-1.35%
Changement à 6 Mois
-6.61%
Changement Annuel
8.54%
20 septembre, samedi