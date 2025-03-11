Валюты / ATMP
ATMP: iPath Select MLP ETN
28.6000 USD 0.0400 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATMP за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.5800, а максимальная — 28.6800.
Следите за динамикой iPath Select MLP ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.5800 28.6800
Годовой диапазон
25.7900 31.8000
- Предыдущее закрытие
- 28.5600
- Open
- 28.6610
- Bid
- 28.6000
- Ask
- 28.6030
- Low
- 28.5800
- High
- 28.6800
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- -5.86%
- Годовое изменение
- 9.41%
