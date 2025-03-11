KurseKategorien
ATMP: iPath Select MLP ETN

28.8450 USD 0.1050 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATMP hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.6900 bis zu einem Hoch von 28.8850 gehandelt.

Verfolgen Sie die iPath Select MLP ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.6900 28.8850
Jahresspanne
25.7900 31.8000
Vorheriger Schlusskurs
28.7400
Eröffnung
28.7700
Bid
28.8450
Ask
28.8480
Tief
28.6900
Hoch
28.8850
Volumen
52
Tagesänderung
0.37%
Monatsänderung
0.30%
6-Monatsänderung
-5.05%
Jahresänderung
10.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K