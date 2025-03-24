Dövizler / ASNS
ASNS: Actelis Networks Inc
0.42 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASNS fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.40 ve Yüksek fiyatı olarak 0.44 aralığında işlem gördü.
Actelis Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ASNS haberleri
- Alman şehri, güvenli IoT bağlantısı için Actelis Networks’e 100.000 dolar verdi
- German city awards Actelis Networks $100,000 for secure IoT connectivity
- Actelis Networks to raise $1.6 million through warrant exercise
- Actelis Networks stock soars after securing $0.5 million FAA order
- Actelis Networks launches restructuring to cut expenses by 20%
- Actelis Networks Sales Plunge 73 Percent
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Actelis Networks appoints Mark DeVol as chief revenue officer Americas
- Actelis Networks to add cryptocurrencies to treasury strategy
- Actelis Networks board approves cryptocurrency treasury strategy
- Corning (GLW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- European telecom carrier orders Actelis’ GigaLine for mobile backhaul
- Actelis Networks closes $1 million private placement offering
- Actelis Networks stock rises after securing US telecom carrier order
- Actelis receives initial order from major US carrier for MDU connectivity
- Actelis Networks accelerates federal market expansion with key hire
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stock Futures Trade Higher On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert (UPDATED) - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- US Stock Futures Trade Lower On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.40 0.44
Yıllık aralık
0.34 1.78
- Önceki kapanış
- 0.42
- Açılış
- 0.42
- Satış
- 0.42
- Alış
- 0.72
- Düşük
- 0.40
- Yüksek
- 0.44
- Hacim
- 1.141 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -30.00%
- 6 aylık değişim
- -42.47%
- Yıllık değişim
- -71.03%
21 Eylül, Pazar