통화 / ASNS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ASNS: Actelis Networks Inc
0.42 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASNS 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.40이고 고가는 0.44이었습니다.
Actelis Networks Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASNS News
- 독일 도시, Actelis Networks에 보안 IoT 연결 위해 10만 달러 계약
- German city awards Actelis Networks $100,000 for secure IoT connectivity
- Actelis Networks to raise $1.6 million through warrant exercise
- Actelis Networks stock soars after securing $0.5 million FAA order
- Actelis Networks launches restructuring to cut expenses by 20%
- Actelis Networks Sales Plunge 73 Percent
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Actelis Networks appoints Mark DeVol as chief revenue officer Americas
- Actelis Networks to add cryptocurrencies to treasury strategy
- Actelis Networks board approves cryptocurrency treasury strategy
- Corning (GLW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- European telecom carrier orders Actelis’ GigaLine for mobile backhaul
- Actelis Networks closes $1 million private placement offering
- Actelis Networks stock rises after securing US telecom carrier order
- Actelis receives initial order from major US carrier for MDU connectivity
- Actelis Networks accelerates federal market expansion with key hire
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stock Futures Trade Higher On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert (UPDATED) - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- US Stock Futures Trade Lower On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.40 0.44
년간 변동
0.34 1.78
- 이전 종가
- 0.42
- 시가
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- 저가
- 0.40
- 고가
- 0.44
- 볼륨
- 1.141 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -30.00%
- 6개월 변동
- -42.47%
- 년간 변동율
- -71.03%
20 9월, 토요일