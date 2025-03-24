Currencies / ASNS
ASNS: Actelis Networks Inc
0.43 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ASNS exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.41 and at a high of 0.44.
Follow Actelis Networks Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ASNS News
- Actelis Networks to raise $1.6 million through warrant exercise
- Actelis Networks stock soars after securing $0.5 million FAA order
- Actelis Networks launches restructuring to cut expenses by 20%
- Actelis Networks Sales Plunge 73 Percent
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Actelis Networks appoints Mark DeVol as chief revenue officer Americas
- Actelis Networks to add cryptocurrencies to treasury strategy
- Actelis Networks board approves cryptocurrency treasury strategy
- Corning (GLW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- European telecom carrier orders Actelis’ GigaLine for mobile backhaul
- Actelis Networks closes $1 million private placement offering
- Actelis Networks stock rises after securing US telecom carrier order
- Actelis receives initial order from major US carrier for MDU connectivity
- Actelis Networks accelerates federal market expansion with key hire
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stock Futures Trade Higher On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert (UPDATED) - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- US Stock Futures Trade Lower On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
0.41 0.44
Year Range
0.34 1.78
- Previous Close
- 0.43
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Low
- 0.41
- High
- 0.44
- Volume
- 237
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- -28.33%
- 6 Months Change
- -41.10%
- Year Change
- -70.34%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev