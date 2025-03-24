货币 / ASNS
ASNS: Actelis Networks Inc
0.44 USD 0.01 (2.33%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASNS汇率已更改2.33%。当日，交易品种以低点0.42和高点0.44进行交易。
关注Actelis Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ASNS新闻
- Actelis Networks to raise $1.6 million through warrant exercise
- Actelis Networks stock soars after securing $0.5 million FAA order
- Actelis Networks launches restructuring to cut expenses by 20%
- Actelis Networks Sales Plunge 73 Percent
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Actelis Networks appoints Mark DeVol as chief revenue officer Americas
- Actelis Networks to add cryptocurrencies to treasury strategy
- Actelis Networks board approves cryptocurrency treasury strategy
- Corning (GLW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- European telecom carrier orders Actelis’ GigaLine for mobile backhaul
- Actelis Networks closes $1 million private placement offering
- Actelis Networks stock rises after securing US telecom carrier order
- Actelis receives initial order from major US carrier for MDU connectivity
- Actelis Networks accelerates federal market expansion with key hire
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stock Futures Trade Higher On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert (UPDATED) - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- US Stock Futures Trade Lower On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.42 0.44
年范围
0.34 1.78
- 前一天收盘价
- 0.43
- 开盘价
- 0.42
- 卖价
- 0.44
- 买价
- 0.74
- 最低价
- 0.42
- 最高价
- 0.44
- 交易量
- 138
- 日变化
- 2.33%
- 月变化
- -26.67%
- 6个月变化
- -39.73%
- 年变化
- -69.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值