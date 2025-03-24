通貨 / ASNS
ASNS: Actelis Networks Inc
0.42 USD 0.02 (4.55%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASNSの今日の為替レートは、-4.55%変化しました。日中、通貨は1あたり0.40の安値と0.44の高値で取引されました。
Actelis Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ASNS News
- Actelis Networks to raise $1.6 million through warrant exercise
- Actelis Networks stock soars after securing $0.5 million FAA order
- Actelis Networks launches restructuring to cut expenses by 20%
- Actelis Networks Sales Plunge 73 Percent
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Actelis Networks appoints Mark DeVol as chief revenue officer Americas
- Actelis Networks to add cryptocurrencies to treasury strategy
- Actelis Networks board approves cryptocurrency treasury strategy
- Corning (GLW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- European telecom carrier orders Actelis’ GigaLine for mobile backhaul
- Actelis Networks closes $1 million private placement offering
- Actelis Networks stock rises after securing US telecom carrier order
- Actelis receives initial order from major US carrier for MDU connectivity
- Actelis Networks accelerates federal market expansion with key hire
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- US Stock Futures Trade Higher On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert (UPDATED) - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- US Stock Futures Trade Lower On Wednesday: S&P 500 Is Flashing 'Quite Rare And Rather Bullish' Signal, Says Expert - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Everus Construction Group Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.40 0.44
1年のレンジ
0.34 1.78
- 以前の終値
- 0.44
- 始値
- 0.42
- 買値
- 0.42
- 買値
- 0.72
- 安値
- 0.40
- 高値
- 0.44
- 出来高
- 373
- 1日の変化
- -4.55%
- 1ヶ月の変化
- -30.00%
- 6ヶ月の変化
- -42.47%
- 1年の変化
- -71.03%
