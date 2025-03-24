QuotazioniSezioni
ASNS: Actelis Networks Inc

0.42 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASNS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.44.

Segui le dinamiche di Actelis Networks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.40 0.44
Intervallo Annuale
0.34 1.78
Chiusura Precedente
0.42
Apertura
0.42
Bid
0.42
Ask
0.72
Minimo
0.40
Massimo
0.44
Volume
1.141 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-30.00%
Variazione Semestrale
-42.47%
Variazione Annuale
-71.03%
