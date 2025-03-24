Valute / ASNS
ASNS: Actelis Networks Inc
0.42 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASNS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.44.
Segui le dinamiche di Actelis Networks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASNS News
- Una città tedesca assegna ad Actelis Networks 100.000 dollari per la connettività IoT sicura
- German city awards Actelis Networks $100,000 for secure IoT connectivity
- Actelis Networks to raise $1.6 million through warrant exercise
- Actelis Networks stock soars after securing $0.5 million FAA order
- Actelis Networks launches restructuring to cut expenses by 20%
- Actelis Networks Sales Plunge 73 Percent
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Actelis Networks appoints Mark DeVol as chief revenue officer Americas
- Actelis Networks to add cryptocurrencies to treasury strategy
- Actelis Networks board approves cryptocurrency treasury strategy
- European telecom carrier orders Actelis’ GigaLine for mobile backhaul
- Actelis Networks closes $1 million private placement offering
- Actelis Networks stock rises after securing US telecom carrier order
- Actelis receives initial order from major US carrier for MDU connectivity
- Actelis Networks accelerates federal market expansion with key hire
- Actelis Networks, Inc. (ASNS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.40 0.44
Intervallo Annuale
0.34 1.78
- Chiusura Precedente
- 0.42
- Apertura
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Minimo
- 0.40
- Massimo
- 0.44
- Volume
- 1.141 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -30.00%
- Variazione Semestrale
- -42.47%
- Variazione Annuale
- -71.03%
21 settembre, domenica