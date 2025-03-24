Moedas / ASNS
ASNS: Actelis Networks Inc
0.42 USD 0.02 (4.55%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASNS para hoje mudou para -4.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.40 e o mais alto foi 0.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Actelis Networks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.40 0.44
Faixa anual
0.34 1.78
- Fechamento anterior
- 0.44
- Open
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.40
- High
- 0.44
- Volume
- 373
- Mudança diária
- -4.55%
- Mudança mensal
- -30.00%
- Mudança de 6 meses
- -42.47%
- Mudança anual
- -71.03%
