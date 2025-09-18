Dövizler / ARKK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARKK: ARK Innovation ETF
84.87 USD 1.80 (2.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARKK fiyatı bugün 2.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.18 ve Yüksek fiyatı olarak 85.55 aralığında işlem gördü.
ARK Innovation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKK haberleri
- Overbought Conditions Across Multiple Markets
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Confusion In The Jobs Market
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Cathie Wood, UAE Crypto-Soccer Play Scores 225% Gain, Then Dives
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Cathie Wood Snaps Up $49 Million in This Little-Known Sports Company
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Cathie Wood’un ARK ETF’si Brera Holdings’e odaklanıyor ve Roku hisselerini satıyor
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
Günlük aralık
84.18 85.55
Yıllık aralık
38.56 85.55
- Önceki kapanış
- 83.07
- Açılış
- 84.66
- Satış
- 84.87
- Alış
- 85.17
- Düşük
- 84.18
- Yüksek
- 85.55
- Hacim
- 37.479 K
- Günlük değişim
- 2.17%
- Aylık değişim
- 15.97%
- 6 aylık değişim
- 77.63%
- Yıllık değişim
- 78.11%
21 Eylül, Pazar