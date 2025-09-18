FiyatlarBölümler
Dövizler / ARKK
Geri dön - Hisse senetleri

ARKK: ARK Innovation ETF

84.87 USD 1.80 (2.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARKK fiyatı bugün 2.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.18 ve Yüksek fiyatı olarak 85.55 aralığında işlem gördü.

ARK Innovation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARKK haberleri

Günlük aralık
84.18 85.55
Yıllık aralık
38.56 85.55
Önceki kapanış
83.07
Açılış
84.66
Satış
84.87
Alış
85.17
Düşük
84.18
Yüksek
85.55
Hacim
37.479 K
Günlük değişim
2.17%
Aylık değişim
15.97%
6 aylık değişim
77.63%
Yıllık değişim
78.11%
21 Eylül, Pazar