Währungen / ARKK
ARKK: ARK Innovation ETF
84.71 USD 1.64 (1.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKK hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.18 bis zu einem Hoch von 85.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKK News
Tagesspanne
84.18 85.55
Jahresspanne
38.56 85.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.07
- Eröffnung
- 84.66
- Bid
- 84.71
- Ask
- 85.01
- Tief
- 84.18
- Hoch
- 85.55
- Volumen
- 29.113 K
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- 15.76%
- 6-Monatsänderung
- 77.29%
- Jahresänderung
- 77.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K