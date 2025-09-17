通貨 / ARKK
ARKK: ARK Innovation ETF
83.07 USD 2.37 (2.94%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARKKの今日の為替レートは、2.94%変化しました。日中、通貨は1あたり81.60の安値と83.34の高値で取引されました。
ARK Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARKK News
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- キャシー・ウッドのARK ETF、ブレラ・ホールディングスに注力しロク株を売却
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- Brera Holdings株価、Solanaベースのソルメイトへの変革で3億ドルのPIPE後に急騰
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Global Economic Outlook: September 2025
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- No, Wait, They Cut Rates?
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- Fed Cuts 25bp And Signals Just Three More Will Be Enough
- Remember The 4 Most Dangerous Words: It’s Different This Time (DJI)
1日のレンジ
81.60 83.34
1年のレンジ
38.56 83.34
- 以前の終値
- 80.70
- 始値
- 81.75
- 買値
- 83.07
- 買値
- 83.37
- 安値
- 81.60
- 高値
- 83.34
- 出来高
- 19.383 K
- 1日の変化
- 2.94%
- 1ヶ月の変化
- 13.51%
- 6ヶ月の変化
- 73.86%
- 1年の変化
- 74.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K