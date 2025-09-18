통화 / ARKK
ARKK: ARK Innovation ETF
84.87 USD 1.80 (2.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARKK 환율이 오늘 2.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.18이고 고가는 85.55이었습니다.
ARK Innovation ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
84.18 85.55
년간 변동
38.56 85.55
- 이전 종가
- 83.07
- 시가
- 84.66
- Bid
- 84.87
- Ask
- 85.17
- 저가
- 84.18
- 고가
- 85.55
- 볼륨
- 37.479 K
- 일일 변동
- 2.17%
- 월 변동
- 15.97%
- 6개월 변동
- 77.63%
- 년간 변동율
- 78.11%
20 9월, 토요일