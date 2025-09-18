Devises / ARKK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARKK: ARK Innovation ETF
84.87 USD 1.80 (2.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARKK a changé de 2.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.18 et à un maximum de 85.55.
Suivez la dynamique ARK Innovation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKK Nouvelles
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Weekly Indicators: The Surprising Rebound In Manufacturing Continues
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Confusion In The Jobs Market
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Cathie Wood, UAE Crypto-Soccer Play Scores 225% Gain, Then Dives
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Cathie Wood Snaps Up $49 Million in This Little-Known Sports Company
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- L’ETF ARK de Cathie Wood mise sur Brera Holdings et se décharge des actions Roku
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Global Economic Outlook: September 2025
Range quotidien
84.18 85.55
Range Annuel
38.56 85.55
- Clôture Précédente
- 83.07
- Ouverture
- 84.66
- Bid
- 84.87
- Ask
- 85.17
- Plus Bas
- 84.18
- Plus Haut
- 85.55
- Volume
- 37.479 K
- Changement quotidien
- 2.17%
- Changement Mensuel
- 15.97%
- Changement à 6 Mois
- 77.63%
- Changement Annuel
- 78.11%
20 septembre, samedi