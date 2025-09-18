CotationsSections
Devises / ARKK
ARKK: ARK Innovation ETF

84.87 USD 1.80 (2.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARKK a changé de 2.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.18 et à un maximum de 85.55.

Suivez la dynamique ARK Innovation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
84.18 85.55
Range Annuel
38.56 85.55
Clôture Précédente
83.07
Ouverture
84.66
Bid
84.87
Ask
85.17
Plus Bas
84.18
Plus Haut
85.55
Volume
37.479 K
Changement quotidien
2.17%
Changement Mensuel
15.97%
Changement à 6 Mois
77.63%
Changement Annuel
78.11%
