Dövizler / ARKG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF
27.53 USD 0.06 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARKG fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.50 ve Yüksek fiyatı olarak 27.97 aralığında işlem gördü.
ARK Genomic Revolution ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKG haberleri
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Cathie Wood Snaps Up $49 Million in This Little-Known Sports Company
- Cathie Wood’un ARK ETF’si Brera Holdings’e odaklanıyor ve Roku hisselerini satıyor
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood’un ARK ETF’si CRSP ve BEAM hisselerini satın almaya odaklanıyor
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Cathie Wood’un ARK ETF’leri AMD alıyor ve Tempus hisselerini satıyor
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Cathie Wood’un ARK’ı piyasa değişimleri arasında Klarna hissesi alıp Tempus AI satıyor
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
Günlük aralık
27.50 27.97
Yıllık aralık
17.50 31.16
- Önceki kapanış
- 27.59
- Açılış
- 27.75
- Satış
- 27.53
- Alış
- 27.83
- Düşük
- 27.50
- Yüksek
- 27.97
- Hacim
- 4.126 K
- Günlük değişim
- -0.22%
- Aylık değişim
- 13.01%
- 6 aylık değişim
- 33.25%
- Yıllık değişim
- 7.58%
21 Eylül, Pazar