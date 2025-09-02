QuotazioniSezioni
ARKG
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF

27.53 USD 0.06 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARKG ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.50 e ad un massimo di 27.97.

Segui le dinamiche di ARK Genomic Revolution ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.50 27.97
Intervallo Annuale
17.50 31.16
Chiusura Precedente
27.59
Apertura
27.75
Bid
27.53
Ask
27.83
Minimo
27.50
Massimo
27.97
Volume
4.126 K
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
13.01%
Variazione Semestrale
33.25%
Variazione Annuale
7.58%
21 settembre, domenica