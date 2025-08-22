Валюты / ARKG
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF
26.52 USD 0.58 (2.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKG за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 26.65.
Следите за динамикой ARK Genomic Revolution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.54 26.65
Годовой диапазон
17.50 31.16
- Предыдущее закрытие
- 25.94
- Open
- 25.99
- Bid
- 26.52
- Ask
- 26.82
- Low
- 25.54
- High
- 26.65
- Объем
- 3.842 K
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- 8.87%
- 6-месячное изменение
- 28.36%
- Годовое изменение
- 3.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.