Moedas / ARKG
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF
27.59 USD 1.31 (4.98%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARKG para hoje mudou para 4.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.74 e o mais alto foi 27.62.
Veja a dinâmica do par de moedas ARK Genomic Revolution ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKG Notícias
Faixa diária
26.74 27.62
Faixa anual
17.50 31.16
- Fechamento anterior
- 26.28
- Open
- 26.74
- Bid
- 27.59
- Ask
- 27.89
- Low
- 26.74
- High
- 27.62
- Volume
- 3.737 K
- Mudança diária
- 4.98%
- Mudança mensal
- 13.26%
- Mudança de 6 meses
- 33.54%
- Mudança anual
- 7.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh